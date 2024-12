Mundo & Ciência

Deputados franceses debatem moções de censura contra o governo e pedem renúncia de Macron

Sem pedir diretamente sua renúncia, a líder do partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN), Marine Le Pen, desafiou Macron, com quem disputou a Presidência em 2017 e 2022, a refletir se pode continuar no cargo