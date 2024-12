Primeiro-ministro conservador da França, Michel Barnier - AFP

Primeiro-ministro conservador da França, Michel BarnierAFP

Publicado 05/12/2024 11:52

O primeiro-ministro da França, Michel Barnier, confirmou a renúncia da função, após perder apoio no Parlamento por uma moção de desconfiança na tarde da quarta-feira, 4. Em comunicado, o Palácio do Eliseu informa que Barnier cumprirá as funções de primeiro-ministro interinamente, até que aconteça a formação de um novo governo.

Segundo informações publicadas pela Reuters, o presidente francês, Emmanuel Macron, pretende anunciar um novo primeiro-ministro "rapidamente".

A RLT informou que François Bayrou, cotado a suceder o primeiro-ministro, se reunirá com Macron nesta tarde.