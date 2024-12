Ataques com drones já destruíram diversos edifícios e mataram milhares de pessoas na guerra - AFP

Publicado 06/12/2024 07:50

Ao menos três civis morreram nesta sexta-feira em um ataque com um drone ucraniano em uma área da região de Kherson (sul da Ucrânia) sob controle do exército do Kremlin, anunciaram as autoridades de ocupação russas.

No Telegram, Vladimir Saldo, o funcionário regional designado por Moscou, declarou que o drone atacou um local de distribuição de ajuda humanitária na cidade de Oleshki e provocou três mortes.

"Mais três pessoas ficaram gravemente feridas e foram hospitalizadas", acrescentou, antes de acusar Kiev de um ato "bárbaro".

Os ataques com drones, tanto na Ucrânia como na Rússia, deixam vítimas civis com frequência nos dois lados da frente de batalha.