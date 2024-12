Milhares de pessoas morreram desde o início da guerra de Gaza - AFP

Publicado 06/12/2024 13:30

O Exército israelense negou nesta sexta-feira (6) ter atacado o hospital Kamal Adwan , no norte da Faixa de Gaza, dizendo que suas operações "antiterrorismo" foram realizadas "nas proximidades" da unidade de saúde.

"Ao contrário do que foi relatado nos últimos dias, o Exército israelense não atacou o hospital Kamal Adwan ou realizou operações no interior" do local, disse um comunicado militar, acrescentando que continuava suas ações antiterroristas na região de Jabaliya, incluindo áreas próximas ao hospital Kamal Adwan.