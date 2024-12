Ator Mark Withers interpretou o personagem Gary na primeira temporada de 'Stranger Things' - Reprodução / Redes sociais

Ator Mark Withers interpretou o personagem Gary na primeira temporada de 'Stranger Things'Reprodução / Redes sociais

Publicado 07/12/2024 15:27

O ator Mark Withers, que interpretou o personagem Gary em um dos episódios da primeira temporada de Stranger Things, morreu aos 77 anos. A morte ocorreu no dia 22 de novembro, mas foi confirmada pela filha do artista, Jessie Withers, à Variety, nesta sexta-feira, 6. Ele enfrentava um câncer no pâncreas.

"Ele enfrentou sua doença com a mesma força e dignidade que trouxe para seu ofício, criando um legado de entusiasmo, humor e dedicação, com sua notável habilidade de tornar cada papel inesquecível", escreveu a filha em um comunicado enviado à revista. "O talento duradouro de Mark e seu comprometimento com a indústria serão lembrados com carinho por colegas, amigos e fãs."

Além de Stranger Things, o ator também trabalhou em outras séries de peso, como Dinastia e Sense8. Ele ainda fez participações em produções como True Blood, Criminal Minds e Hill Street Blues.

Segundo a Variety, Mark chegou a ser atleta antes de se dedicar à atuação. Ele deixa a filha e a mulher, Haiyan Liu Withers.