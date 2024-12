Zangauker foi sequestrado em sua casa no kibutz Nir Oz, junto com sua parceira israelense-mexicana - Reprodução / X

Zangauker foi sequestrado em sua casa no kibutz Nir Oz, junto com sua parceira israelense-mexicanaReprodução / X

Publicado 07/12/2024 15:57 | Atualizado 07/12/2024 16:03

As Brigadas Al Qasam, o braço armado do Hamas, publicaram neste sábado (7) um vídeo mostrando um dos reféns israelenses sequestrados e mantidos em Gaza desde o ataque do movimento islamista palestino no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023.



O vídeo, com cerca de 3 minutos e 30 segundos, cuja data de gravação não pôde ser verificada, mostra um jovem falando em hebraico e pedindo que seja feita pressão sobre o governo israelense para sua libertação.



A família do jovem, Matan Zangauker, que tinha 24 anos no momento da incursão do Hamas, autorizou a publicação do vídeo.

"The government has neglected us and continues to neglect us day after day".

— Hostage Matan Zangauker in new Hamas video



Al-Qassam Brigades released the video of Matan, who pleads with Israel to get home fast... the video also ends with the caption "Time is Running… pic.twitter.com/e2Nxwxc0vf — TabZ (@TabZLIVE) December 7, 2024

Zangauker foi sequestrado em sua casa no kibutz Nir Oz, junto com sua parceira israelense-mexicana, Ilana Gritzewsky. Ela foi libertada em 30 de novembro de 2023, durante uma trégua.



"A sobrevivência de Matan até hoje não garante que ele sobreviva ao inverno ou à pressão militar contínua. A única forma de trazê-lo de volta é estabelecer um cessar-fogo", afirmou sua mãe, Einav Zangauker, durante uma manifestação em Tel Aviv, dirigindo-se ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.



O Hamas e a Jihad Islâmica, outro grupo armado palestino que participou do ataque de 7 de outubro de 2023, já haviam divulgado outros vídeos de reféns.



Este novo vídeo representa "uma prova de vida", segundo o Fórum de Famílias, principal associação de familiares de reféns.



A publicação dessas imagens ocorre em um momento em que se multiplicam sinais de uma possível retomada das negociações para uma trégua.



Desde o início da guerra em Gaza, houve apenas uma trégua de uma semana, em novembro de 2023, durante a qual foram trocados 105 reféns por 240 palestinos que estavam presos em Israel.



Além disso, sete reféns foram libertados pelo Exército israelense, mas as negociações para uma nova trégua estão estagnadas há meses.



Entre os reféns, além de israelenses, ainda há estrangeiros, incluindo seis tailandeses, um nepalês e várias pessoas de dupla nacionalidade.



Durante o ataque dos comandos do Hamas, 251 pessoas foram sequestradas em território israelense. No total, 96 permanecem reféns em Gaza, dos quais 34 foram declarados mortos pelo Exército.