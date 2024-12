Missa durou mais de duas horas - Ludovic Marin/ AFP

Publicado 08/12/2024 13:33

A restaurada Catedral de Notre-Dame de Paris celebrou sua primeira missa diante de uma plateia de líderes políticos e religiosos neste domingo (8), um dia após sua reabertura oficial e cinco anos depois do incêndio devastador que chocou o mundo.



“Nesta manhã, a tristeza de 15 de abril de 2019 foi apagada”, disse o arcebispo de Paris, Laurent Ulrich. É “um dia muito especial em que a catedral de Paris recupera seu esplendor, como ninguém jamais o conheceu antes”, acrescentou ele diante de cerca de 2.500 pessoas na catedral reformada.



A missa, que incluiu a bênção da água, a consagração do altar, leituras bíblicas, a colocação das relíquias, a bênção do tabernáculo e o rito da paz, durou mais de duas horas.



Às 18h30 (14h30 em Brasília), será celebrada uma segunda missa, dessa vez para o público em geral, que só poderá acompanhar mediante reserva antecipada.



Como no dia anterior, vários chefes de Estado estiveram presentes neste domingo, incluindo o presidente francês, Emmanuel Macron.



Também compareceram 150 pessoas que vivem em condições precárias, que foram convidadas para almoçar, 150 bispos e um padre de cada uma das 106 paróquias de Paris e das sete igrejas católicas de rito oriental.



Macron, que fez um discurso dentro da catedral no sábado, não comungou, respeitando a separação entre Igreja e Estado na França.



"Hoje é para nós”



Após a reabertura da igreja no sábado, um número menor de pessoas compareceu no domingo para assistir à missa nos telões instalados diante do monumento.



“Chorei muito há cinco anos porque estava pegando fogo”, admitiu Monique Kashale, 75 anos, que veio de Kinshasa, na República Democrática do Congo, para acompanhar o evento.



O incêndio devastador em 15 de abril de 2019, dia da celebração da Imaculada Conceição da Virgem Maria, chocou o mundo.



“Ontem foi para os políticos, mas hoje é para nós, o povo. Por isso, agradecemos ao Senhor”, acrescentou.



Dentro da catedral, Patrick Orhand, um voluntário de 68 anos, queria “prestar homenagem a todas as pessoas que colocaram toda a sua energia na restauração de Notre-Dame”.



Até o próximo fim de semana, a diocese celebrará missas diárias, às 10h30 e às 18h30, no horário local.



Um dos destaques da semana será o retorno da coroa de espinhos a Notre-Dame na sexta-feira.



Os visitantes que desejarem admirar o interior da catedral sem assistir à missa poderão entrar no edifício a partir de segunda-feira, às 15h30, também mediante reserva.



Após as cerimônias de reabertura, a diocese de Paris espera receber entre 14 e 15 milhões de visitantes por ano.



As medidas excepcionais de segurança foram mantidas neste domingo, com 6.000 policiais e gendarmes mobilizados.