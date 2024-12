Exército libanês disse que uma pessoa morreu e quatro soldados ficaram feridos nesta segunda-feira - Arquivo / AFP

Exército libanês disse que uma pessoa morreu e quatro soldados ficaram feridos nesta segunda-feiraArquivo / AFP

Publicado 09/12/2024 08:22

O Exército libanês disse que uma pessoa morreu e quatro soldados ficaram feridos nesta segunda-feira (9) em um bombardeio israelense no sul do país, onde um frágil cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah está em vigor desde 27 de novembro.

"O inimigo israelense atacou um carro perto do posto de controle militar de Saf al Hawa/Bint Jbeil, matando um civil e ferindo levemente quatro soldados", disse o exército em um comunicado.

A Agência Nacional de Notícias estatal NNA reportou "um bombardeio israelense contra um veículo na rodovia Saf al Hawa em Bint Jbeil, perto de um posto de controle do exército" e informou que o motorista do carro, um civil, foi morto.

O Hezbollah, grupo pró-Irã, abriu uma frente contra Israel após a eclosão da guerra em Gaza, na sequência do ataque de 7 de outubro do grupo palestino Hamas no sul do território israelense.