Vítima foi esfaqueada na porta de casa, em Levenshulme, cidade da região metropolitana de Manchester, na InglaterraReprodução

Publicado 09/12/2024 16:32

Um adolescente de 16 anos foi condenado a 12 anos de cadeia pela Justiça do Reino Unido por um ataque "por engano" a um garoto de 14 anos, que não era a vítima pretendida. O adolescente, de 16 anos, que não teve a identificação revelada por razões legais, foi enviado para a cadeia após ser considerado culpado de tentativa de homicídio.

O suspeito, que tinha 15 anos na época do crime, esfaqueou a vítima na porta de casa, em Levenshulme, cidade da região metropolitana de Manchester, a noroeste da Inglaterra, em 26 de fevereiro deste ano. O suspeito foi identificado e preso no dia seguinte após investigações da polícia local. A vítima sofreu graves ferimentos e passou duas semanas no hospital até se recuperar completamente

Mais tarde, descobriu-se que o menino não era a vítima pretendida do ataque e que o suspeito acreditava ter uma rixa com outro homem que também estava naquele endereço.

"A vítima teve muita sorte de ter sobrevivido a esse ataque brutal, embora vá carregar os ferimentos pelo resto da vida", disse o detetive James Carter, responsável pelo caso.