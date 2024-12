Carcaça de um rato frito foi encontrada por fiscais da vigilância sanitária em uma lanchonete em Preston, na Inglaterra - Divulgação

Carcaça de um rato frito foi encontrada por fiscais da vigilância sanitária em uma lanchonete em Preston, na InglaterraDivulgação

Publicado 09/12/2024 18:34

Agentes da vigilância sanitária da cidade de Preston, na Inglaterra, ficaram chocados durante uma inspeção de rotina em uma lanchonete. Na visita ao Mexicano Food Box foi encontrada, ao lado de uma fritadeira, uma carcaça de rato frito, além de centenas de baratas circulando pela cozinha.

A lanchonete recebeu a classificação mais baixa possível, nota zero, após a visita, o que significa que é necessária uma "melhoria urgente". Para escapar de uma multa mais pesada, o gerente fechou o estabelecimento de maneira voluntária, sem prazo para reabertura. Além disso, foi banido de todas as plataformas de entregas de comida.

Os inspetores de higiene alimentar também constataram pães armazenados ao lado de comidas cruas e a ausência de sabão nos banheiros. Uma geladeira com queijos mofados e utensílios de cozinha com crostas de gordura também foram encontradas.

"As instalações estavam em péssimo estado de limpeza no momento da inspeção e uma infestação de baratas foi encontrada sem controle adequado. A comida não estava protegida de um risco de contaminação. Se condições semelhantes forem encontradas em quaisquer inspeções futuras, então uma ação formal poderá ser tomada", informa um trecho do relatório dos agentes da vigilância sanitária.



O Conselho Municipal de Preston informou ainda que poderá tomar alguma medida na esfera judicial caso o proprietário da lanchonete não cumpra os requisitos mínimos para reabrir o negócio.