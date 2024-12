Duas turistas morrem e outra pessoa ficou ferida no incidente - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 10/12/2024 12:10

Duas turistas morreram nesta terça-feira (10) após serem atingidas por uma árvore gigante que caiu no santuário de macacos Monkey Forest, em Ubud, na ilha de Bali, Indonésia. Segundo informações da agência de notícias Antara News, a polícia local identificou as vítimas como Justine Christine, de 32 anos, da França, e Kim Hyoeun, de 42 anos, da Coreia do Sul. Outra pessoa ficou ferida no incidente.

Créditos: Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/gdfdWwgjqM — Jornal O Dia (@jornalodia) December 10, 2024 Nas imagens, é possível ver turistas apavorados correndo para se proteger enquanto a árvore desmoronava. Entre eles, estavam famílias com crianças pequenas, aumentando o clima de tensão no local. Nas imagens, é possível ver turistas apavorados correndo para se proteger enquanto a árvore desmoronava. Entre eles, estavam famílias com crianças pequenas, aumentando o clima de tensão no local.

As autoridades locais investigam o o motivo da queda da árvore e realizar a limpeza do local, que permanece fechado desde o acontecimento. Inicialmente, acredita-se que o desabamento foi causado por ventos e chuvas intensas que têm afetado a região.



As duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Kenak Medikal Ubud, enquanto o turista ferido foi tratado em uma clínica próxima.



O chefe de relações públicas da Polícia de Bali, Jansen Avitus Panjaitan, pediu aos moradores e turistas que tenham cautela por causa das condições climáticas em Bali. "É melhor evitar viajar durante a chuva ou encontrar um lugar seguro para se abrigar. As pessoas devem estar vigilantes e cuidadosas", destacou o comissário.



A agência de Meteorologia de Bali já havia colocado diversas regiões em alerta para possíveis desastres naturais. O aviso abrange a terceira semana de dezembro de 2024 à quarta semana de janeiro de 2025.