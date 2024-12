Damasco é alvo de intensos bombardeios - AFP

Damasco é alvo de intensos bombardeiosAFP

Publicado 10/12/2024 11:35

Aviões de guerra de Israel bombardearam a Síria, enquanto as tropas israelenses avançam mais no país, chegando a 25 quilômetros de Damasco, informou um monitor de guerra da oposição síria nesta terça-feira (10). Israel, no entanto, nega que suas forças estejam avançando para a capital síria.

Não houve comentários imediatos de grupos rebeldes, liderados pelo Hayat Tahrir Al-Sham (HTS). A situação acontece após a queda o regime de Bashar al-Assad em ofensiva relâmpago

No entanto, anteriormente, Israel tomou uma zona-tampão de aproximadamente 400 quilômetros quadrados dentro da Síria e disse que está atacando supostos locais de armas químicas para evitar que sejam tomadas por extremistas.