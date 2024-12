Retirada das tropas é o inicio de uma tentativa de cumprimento do acordo de cessar-fogo - Jack Guez / AFP

Retirada das tropas é o inicio de uma tentativa de cumprimento do acordo de cessar-fogo Jack Guez / AFP

Publicado 12/12/2024 07:54

As forças israelenses efetuaram uma primeira retirada de uma cidade no sul do Líbano e foram substituídas pelo Exército libanês, conforme o previsto em um acordo de cessar-fogo, informou, na quarta-feira (11), o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom).

O general Erik Kurilla, chefe do comando, "esteve presente hoje [quarta-feira] no quartel-general de implementação e supervisão durante a primeira retirada em andamento das Forças de Defesa de Israel e a substituição pelas Forças Armadas Libanesas", como parte do acordo de cessar-fogo, disse o Centcom em um comunicado.

"Este é um primeiro passo importante na implementação de um cessar-fogo duradouro e estabelece as bases para progressos contínuos", declarou Kurilla, segundo o texto do Centcom.

O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, afirmou que o envio de tropas "nas áreas de Jiam e Marjayoun representa um passo fundamental".

"Saudamos os esforços do exército para alcançar a estabilidade no sul", escreveu Mikati em uma publicação na rede X.

Por sua vez, o Exército israelense informou que sua sétima brigada "concluiu sua missão em Jiam e no sul do Líbano".

Mais tarde, o Pentágono indicou que o secretário de Defesa, Lloyd Austin, havia conversado com seu homólogo israelense, Israel Katz, e lhe disse que os Estados Unidos trabalham com seus parceiros regionais para apoiar o cessar-fogo.

Austin enfatizou que o cessar-fogo "tem o potencial para criar as condições para restaurar uma calma duradoura e permitir aos moradores em ambos os lados da fronteira Israel-Líbano retornar de forma segura a seus lares", segundo o comunicado.

Israel avançou com sua campanha no sul do Líbano no final de setembro, depois de quase um ano de fogo trocado na fronteira com o grupo Hezbollah, que iniciou seus disparos em apoio ao Hamas, seu aliado, após o ataque do grupo islamista palestino em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel.

Um cessar-fogo entrou em vigor em 27 de novembro, mas ambos os lados se acusam mutuamente de repetidas violações.