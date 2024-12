A rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos - Reprodução

A rainha Elizabeth II morreu aos 96 anosReprodução

Publicado 12/12/2024 12:28

O governo britânico iniciou nesta quinta-feira a procura por uma equipe para projetar um ambicioso memorial em homenagem à rainha Elizabeth II, que morreu em 2022, com um orçamento entre 29 e 58 milhões de dólares (174 a 349 milhões de reais).

O "memorial permanente à monarca mais longeva do Reino Unido" será "um dos projetos de design mais importantes da história britânica recente", segundo um comunicado do Executivo.

O monumento será instalado no Saint James Park, no centro de Londres, perto do Palácio de Buckingham. O orçamento incluirá a construção de uma nova ponte sobre o lago do parque.

As equipes que desejam projetar o memorial poderão apresentar suas candidaturas entre 12 de dezembro de 2024 e 20 de janeiro de 2025.

A rainha morreu em 8 de setembro de 2022, após 70 anos no trono, hoje ocupado por seu filho mais velho, Charles III.

"Queremos que os melhores arquitetos e designers apresentem suas ideias sobre como deveria ser este projeto histórico", afirmou o ministro Pat McFadden.

O projeto final será anunciado antes do dia em que Elizabeth II completaria 100 anos, 21 de abril de 2026, informou o governo.