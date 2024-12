Esculturas de aço na cidade de Bend, no estado do Oregon (EUA), são alvos de uma brincadeira - Reprodução

Publicado 12/12/2024 17:26

As autoridades da pequena cidade de Bend, no estado do Oregon (EUA), estão pedindo aos moradores que parem de colocar olhos esbugalhados nas esculturas da cidade, apesar do apoio popular à prática excêntrica.



A conta oficial da cidade no Instagram disse que os enormes olhos de plástico presos a oito instalações de arte pública por brincalhões desconhecidos podem acabar custando muito dinheiro a Bend.

"Embora os olhos esbugalhados colocados nas várias obras de arte pela cidade possam fazer você rir, custa dinheiro removê-los com cuidado para não danificar a arte", diz o post. "Embora não toleremos as coroas, colares de flores e chapéus de Papai Noel, vamos ficar longe de adesivos, pichações e todas as coisas que podem danificar a arte."



A postagem recebeu dezenas de comentários, incluindo muitos moradores que disseram que os olhos esbugalhados são uma adição inofensiva às esculturas.



O porta-voz da cidade, René Mitchell, disse que os adesivos que mantêm os olhos no lugar podem danificar o revestimento do metal.

"O aço corten pode perder manchas de ferrugem de adesivos, precisando de tratamento químico para enferrujar uniformemente. O aço inoxidável requer solventes fortes para remover resíduos de adesivos", disse Mitchell.



Mitchell disse que a cidade já gastou mais de US$ 1.500 (cerca de R$ 9 mil) removendo olhos esbugalhados de esculturas.



"Embora a adição de olhos esbugalhados possa ser divertida e fazer as pessoas rirem, eles acabam causando danos não intencionais", completou Mitchell.