Palácio de Buckingham é a casa oficial da Família Real Britânica - AFP

Palácio de Buckingham é a casa oficial da Família Real BritânicaAFP

Publicado 13/12/2024 12:28 | Atualizado 13/12/2024 12:59

O Palácio de Buckingham anunciou nesta sexta-feira (13) que iniciou uma investigação sobre os membros da equipe envolvidos em uma briga em um bar de Londres durante uma celebração de Natal.

Os eventos, amplamente divulgados pela imprensa britânica, foram revelados pelo tabloide "The Sun".

De acordo com o jornal, cerca de 50 funcionários do Palácio, a residência oficial dos soberanos britânicos, foram a um bar na Victoria Street, no centro de Londres, perto de seu trabalho, na noite de terça-feira (10), para dar continuidade a uma noite que começou mais cedo com uma recepção na casa real.

A comemoração regada a álcool começou a degenerar e, de acordo com o tabloide, um funcionário de 24 anos do Palácio de Buckingham, "fora de controle", quebrou copos e confrontou os funcionários do estabelecimento.

Um porta-voz do Palácio de Buckingham, consultado pela AFP, disse estar "ciente de um incidente fora do local de trabalho" envolvendo "vários funcionários do palácio".

"Os eventos serão totalmente investigados, um rigoroso processo disciplinar será aplicado aos membros da equipe (envolvidos) e as medidas apropriadas serão tomadas", acrescentou.

A polícia de Londres confirmou que interveio na noite de terça-feira "às 21h21" em um bar na Victoria Street, onde uma jovem foi presa e liberada no dia seguinte.