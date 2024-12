Síria era o elo geográfico chave para o fluxo de armas e outros materiais por terra do Irã para o grupo Hezbollah, no Líbano - Mohammed Huwais/AFP

Síria era o elo geográfico chave para o fluxo de armas e outros materiais por terra do Irã para o grupo Hezbollah, no LíbanoMohammed Huwais/AFP

Publicado 15/12/2024 19:46

O Hezbollah perdeu sua rota de suprimentos mais importante do Irã através da Síria, disse o chefe da milícia libanesa, Naim Qassem. Esta é a primeira vez que o grupo militante reconheceu publicamente como a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria prejudicou a capacidade do grupo de se rearmar, após uma dura campanha de ataques israelenses.

"Sim, o Hezbollah perdeu nesta fase sua linha de suprimento militar através da Síria, mas esta perda é meramente um detalhe no panorama da resistência", disse Naim, em seus primeiros comentários públicos desde que Assad foi derrubado. "A linha de suprimento pode voltar normalmente com o novo regime, e podemos sempre procurar outras maneiras, a resistência é flexível e pode se adaptar", acrescentou.

O governo Assad era o aliado estatal mais importante para a aliança do Irã com milícias regionais e entidades políticas em todo o Oriente Médio, que inclui o Hezbollah.

A Síria também era o elo geográfico chave permitindo que o fluxo de armas e outros materiais se movessem por terra do Irã para o Líbano, onde o Hezbollah projetou a frente do Irã contra seu arqui-inimigo comum, Israel.