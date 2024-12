Petróleo sujou quase 50 km de praias no Mar Negro - AFP

Publicado 18/12/2024 11:48

As autoridades russas anunciaram, nesta quarta-feira (18), que estavam limpando petróleo em 49 km de praias na região de Krasnodar após o naufrágio de dois navios petroleiros no Estreito de Kerch, perto da península anexada da Crimeia.

"Quarenta e nove quilômetros de litoral estão sendo limpos nos distritos de Temriuk e Anapa", dois conhecidos resorts turísticos na região de Krasnodar, informou o Ministério de Situações de Emergência da Rússia em um comunicado.

Quase 2.700 socorristas e voluntários foram enviados ao local, de acordo com a mesma fonte. "Cerca de 80 toneladas de petróleo foram coletadas desde o início do trabalho", disse o comunicado.

A cidade de Anapa, com uma população de 90 mil habitantes, está oficialmente em situação de emergência desde terça-feira devido ao vazamento de petróleo na costa, assim como outras quatro cidades menores.

No domingo, dois navios petroleiros russos, o "Volgoneft-212" e o "Volgoneft-239", encalharam durante uma tempestade no Estreito de Kerch, que separa a Rússia da península ucraniana da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.

O primeiro afundou e o segundo ficou muito danificado. Uma pessoa morreu e 26 membros da tripulação foram retirados, de acordo com o governo.

O canal Baza do Telegram postou vídeos mostrando uma praia coberta de óleo combustível, com pássaros enegrecidos. De acordo com a agência de notícias estatal Ria Novosti, cerca de 30 aves foram resgatadas e limpas em Vitiazevo, perto de Anapa, por um grupo de voluntários.