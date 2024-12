É a primeira vez em mais de 11 anos que um fóssil do tipo é descoberto em Nova York - Divulgação / Museu Estadual de Nova York

Publicado 18/12/2024 14:47

A mandíbula de um mastodonte foi encontrada no quintal de uma casa em Nova York, nos Estados Unidos, junto a outros fragmentos ósseos do animal pré-histórico. A descoberta começou quando o morador encontrou dois dentes do fóssil, escondidos pelas folhas de uma planta na sua propriedade, o que o fez chamar especialistas.

A novidade foi divulgada pelo Museu Estadual de Nova York nesta terça-feira (17). É a primeira vez em mais de 11 anos que um fóssil do tipo é encontrado no estado.

"Quando encontrei os dentes e os examinei em minhas mãos, soube que eram algo especial e decidi chamar os especialistas", disse o morador. "Estou emocionado que nossa casa tenha produzido uma descoberta tão importante para a comunidade científica", concluiu.

"Esta descoberta é um testemunho da rica história paleontológica de Nova York e dos esforços contínuos para entender seu passado", afirmou o Dr. Robert Feranec, diretor de Pesquisa e Coleções e curador de animais da era do gelo no Museu Estadual de Nova York.

"Esta mandíbula de mastodonte fornece uma oportunidade única para estudar a ecologia desta magnífica espécie, o que aumentará nossa compreensão dos ecossistemas da era do gelo desta região", concluiu.

Após a preservação e análise científica, o artefato será apresentado na programação pública em 2025.

Os mastodontes fizeram parte do grupo dos proboscídeos, animais geralmente de grande porte que apresentavam um ou dois pares de presa, segundo artigo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A grande maioria dos animais deste grupo foi extinta há cerca de 10 mil anos, com alguns mastodontes tendo sobrevivido até 4 mil anos atrás, e, na América do Sul, 8 mil anos.