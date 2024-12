Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou, nesta quarta-feira (18), examinar a apelação do TikTok - AFP

Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou, nesta quarta-feira (18), examinar a apelação do TikTokAFP

Publicado 18/12/2024 14:29

A Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou, nesta quarta-feira (18), examinar a apelação do TikTok a uma lei que obrigaria a ByteDance, sua proprietária chinesa, a vender a popular plataforma de compartilhamento de vídeos para manter sua atividade no país.



O máximo orgão judicial americano agendou as alegações do caso para 10 de janeiro. A Corte não suspendeu a entrada em vigor da lei em 19 de janeiro, como pretendia a empresa.

* Em atualização