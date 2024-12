Um ônibus caiu em um barranco no Irã e deixou 10 mortos - Reprodução / Redes Sociais

Um ônibus caiu em um barranco no Irã e deixou 10 mortosReprodução / Redes Sociais

Publicado 21/12/2024 09:53 | Atualizado 21/12/2024 09:54

Pelo menos 10 pessoas morreram neste sábado (21) quando um ônibus caiu em um barranco na província de Lorestan, na região oeste do Irã, informou a imprensa estatal.

"Equipes de resgate e de ajuda foram enviadas ao local", disse Mohamad Ghadami, diretor do Crescente Vermelho na província.

Lorestan fica 350 quilômetros ao sudoeste da capital, Teerã.

O Irã tem um histórico ruim de segurança no trânsito, com mais de 20.000 mortes em acidentes registradas entre março de 2023 e março de 2024, segundo a imprensa local, que se baseia em dados da organização de medicina forense do Judiciário iraniano.

Em agosto, pelo menos 28 peregrinos paquistaneses que viajavam ao Iraque para um ritual religioso muçulmano morreram quando seu ônibus sofreu um acidente no Irã.