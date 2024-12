Avião da Embraer caiu com 67 pessoas a bordo no Cazaquistão - Handout / Kazakhstan's emergency situations ministry / AFP

Publicado 25/12/2024 12:28 | Atualizado 25/12/2024 12:31

A Embraer afirmou estar "profundamente triste" com a queda de um avião produzido pela companhia na madrugada desta quarta-feira, 25, no Cazaquistão . A fabricante disse estar acompanhado de perto a situação. "Seguimos totalmente empenhados em apoiar as autoridades competentes", reforçou a companhia, por meio de nota.