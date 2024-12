Caso expõe tensões sociais em meio à desaceleração econômica na China - Reprodução

Publicado 27/12/2024 12:40

O autor do atropelamento que matou 35 pessoas no mês passado em Zhuhai, cidade no sul da China, foi condenado à morte nesta sexta-feira, segundo a televisão estatal chinesa CCTV.

Em 11 de novembro, Fan Weiqiu dirigiu deliberadamente seu 4x4 contra 30 pessoas que se exercitavam em frente a um complexo esportivo no pior ataque desse tipo na China desde 2014.

O homem de 62 anos foi preso na cena do crime após se lesionar com uma faca, anunciou a polícia na ocasião.

Seu julgamento público ocorreu nesta sexta-feira, e o réu se declarou culpado diante dos familiares das vítimas, segundo a CCTV. O veredicto foi obtido no mesmo dia.

O tribunal declarou que os motivos do réu "eram extremamente vis, a natureza do crime particularmente hedionda e as consequências especialmente graves, representando danos significativos à sociedade", disse a CCTV.

Segundo a corte, Fan Weiqiu "decidiu descontar sua indignação" por "seu casamento desfeito, suas frustrações pessoais e sua insatisfação com a partilha de bens após o divórcio", informou a CCTV.

A China sofreu vários incidentes com várias vítimas neste ano, desde esfaqueamentos a atropelamentos, lançando dúvidas sobre sua reputação em termos de segurança pública.

Vários analistas associaram o aumento destes incidentes à insatisfação e ao desespero crescentes provocados pela desaceleração da economia nacional e estratificação da sociedade chinesa.