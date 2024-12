Olivia Hussey morre aos 73 anos - Reprodução do Instagram

Publicado 28/12/2024 11:37 | Atualizado 28/12/2024 11:43

Rio - Protagonista do filme "Romeu e Julieta" (1968), a atriz Olivia Hussey morreu aos 73 anos, em sua casa, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (27). O anúncio foi feito no perfil do Instagram da artista. A causa do falecimento, no entanto, não foi divulgada.

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Olivia Hussey Eisley, que partiu em paz em sua casa, cercada por seus entes queridos, no dia 27 de dezembro. Olivia era uma pessoa notável, cujo calor, sabedoria e pura bondade tocaram a vida de todos que a conheceram", diz a nota.

"Olivia deixa para trás uma família amorosa — seus filhos, Alex, Max e India, seu marido de 35 anos, David Glen Eisley, e seu neto, Greyson, e um legado de amor que será para sempre estimado em nossos corações. Enquanto lamentamos essa imensa perda, também celebramos o impacto duradouro de Olivia em nossas vidas e na indústria", finaliza.

Em entrevista ao jornal "San Francisco Chronicle", o cineasta Marc Huestis contou que Olivia lutava contra um câncer. A atriz foi diagnosticada com a doença na mama pela primeira vez em 2008.

Nascida em 17 de abril de 1951 em Buenos Aires, Argentina, a atriz se mudou para a Inglaterra, em Londres, aos sete anos. Entre os filmes que a artista estrelou estão: "Jesus de Nazaré" (1977), "Piscose 4 - O Começo" (1990), "It" (1990), "Madre Teresa" (2003) e "Social Suicide" (2015).