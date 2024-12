Os pais e o irmão mais velho estavam entre as 21 pessoas detidas durante a investigação - Reprodução: redes sociais

Publicado 28/12/2024 17:32

Um tribunal da Turquia condenou neste sábado (28) à prisão perpétua três familiares de uma menina de oito anos que foi encontrada morta no sudeste do país, constatou um jornalista da AFP.



O corpo, que ficou desaparecido por 19 dias, foi achado em setembro dentro de um saco, em um rio a cerca de um quilômetro do vilarejo onde a menina morava com a família.



O tribunal de Diyarbakir condenou a mãe, o irmão mais velho e o tio à prisão perpétua agravada por "homicídio deliberado em cumplicidade", segundo o jornalista da AFP presente ao julgamento.



O juiz condenou outro suspeito, Nevzat Bahtiyar, que confessou o assassinato, a quatro anos e seis meses de prisão.



Os dois pais e o irmão mais velho estavam entre as 21 pessoas detidas durante a investigação aberta pela promotoria de Diyarbakir.



"A triste notícia sobre a menina, que foi brutalmente assassinada, nos feriu profundamente", reagiu o presidente turco Recep Tayyip Erdogan na rede social X.

Organizações feministas convocaram manifestações em várias cidades turcas para protestar contra a morte da menina de oito anos.