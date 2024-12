Lei sobre o carregador único simplificará a vida dos europeus e reduzirá os custos para os consumidores - AFP

Publicado 28/12/2024 12:38

As novas normas da União Europeia (UE), que exigem que todos os aparelhos eletrônicos utilizem o mesmo tipo de carregador, entraram em vigor neste sábado (28), uma iniciativa que, segundo Bruxelas, pode reduzir custos e a produção de resíduos.

A partir de agora, os fabricantes têm a obrigação de equipar os aparelhos vendidos na UE com uma porta de carregamento USB-C, escolhida como padrão pelo bloco de 27 países.

"Desde hoje, todos os novos telefones móveis, tablets, câmeras fotográficas, fones de ouvido, alto-falantes, teclados e muitos outros dispositivos eletrônicos novos vendidos na UE deverão estar equipados com uma porta de carregamento USB tipo C", publicou o Parlamento Europeu no X.

A lei sobre o carregador único simplificará a vida dos europeus e reduzirá os custos para os consumidores, já que poderão comprar aparelhos eletrônicos sem precisar adquirir um carregador novo, segundo a UE. A iniciativa também permitirá reduzir a quantidade de carregadores obsoletos.

A lei foi aprovada em 2022 após um embate com a gigante Apple, e as empresas tiveram até o fim deste ano para se adaptar ao texto.

Os fabricantes de computadores portáteis também terão um prazo adicional, a partir de 2026, para se adequar.

A maioria dos aparelhos eletrônicos já utiliza esse tipo de carregador, mas a Apple se mostrou relutante, alegando que regulamentações desse tipo "sufocam a inovação".

No entanto, em setembro de 2023, a empresa americana começou a fabricar telefones com a nova porta de carregamento.

Há dez anos, os fabricantes de produtos eletrônicos europeus chegaram a um acordo sobre um padrão de carregadores únicos, em um acordo voluntário com a Comissão Europeia. Mas a Apple, o maior vendedor mundial de smartphones, recusou abandonar suas portas “lightning”.

A Comissão Europeia declarou que a nova lei poderia permitir uma economia de pelo menos 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) por ano.