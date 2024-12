Avião com 181 pessoas a bordo sofre acidente na Coreia do Sul - Reprodução

Publicado 28/12/2024 22:30 | Atualizado 28/12/2024 22:44

Seul - Um avião com 181 pessoas a bordo caiu no aeroporto de Muan, na Coreia do Sul, informou a agência de notícias Yonhap neste domingo (29), noite de sábado (28) no Brasil.



"175 passageiros e 6 membros da tripulação estavam a bordo do avião que se acidentou no aeroporto de Muan", relatou a Yonhap, acrescentando que 23 pessoas foram confirmadas como feridas ou mortas.

O acidente teria sido causado por "contato com pássaros, resultando em uma falha no trem de pouso" enquanto o avião tentava aterrissar no aeroporto, localizado no sudoeste do país, segundo a Yonhap.As equipes de resgate estavam evacuando passageiros da seção traseira da aeronave, informou a Yonhap, citando o corpo de bombeiros.Uma foto mostra a parte traseira do avião em chamas no que parece ser a lateral da pista, com bombeiros e veículos de emergência por perto.