Ano Novo de 2025 em Hong Kong em 1º de janeiro de 2025 - AFP

Ano Novo de 2025 em Hong Kong em 1º de janeiro de 2025AFP

Publicado 01/01/2025 12:33

As celebrações de Ano Novo duraram mais de 26 horas em 39 fusos horários diferentes, marcando a chegada de 2025 em diferentes partes do mundo com festas e tradições. Confira como o momento da virada aconteceu em cada país.

fotogaleria

O primeiro lugar do mundo a comemorar o Ano Novo é Kiribati, uma ilha no Pacífico. A virada por lá aconteceu às 7h (horário de Brasília) no dia 31. Em seguida, começaram as comemorações na Nova Zelândia, às 8h (horário de Brasília).

Às 10h, foi a vez da Austrália, no porto de Sydney, iniciar a comemoração, seguida por países da Ásia, da África e da Europa, a partir das 12h.

Os últimos lugares do mundo a comemorar 2025 foram as ilhas Baker e Howland, onde a virada aconteceu às 9h (horário de Brasília) desta quarta-feira (1º).