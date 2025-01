Homem desceu do veículo e iniciou disparos com arma de fogo, sendo confrontado a tiros pelos policiais - AFP

Publicado 01/01/2025 09:27 | Atualizado 01/01/2025 11:26

Ao menos 10 pessoas morreram e 30 ficaram feridas depois de um veículo ter atropelado uma multidão na Bourbon Street, uma das ruas mais tradicionais de Nova Orleans, nos Estados Unidos, na madrugada desta quarta-feira (1º). As informações são do jornal New York Post.

O incidente ocorreu por volta das 3h15 (horário local). Após lançar o carro, o homem teria descido do veículo e começado a disparar com uma arma de fogo. Os policiais atiraram de volta. De acordo com a superintendente da Polícia, Anne Kirkpatrick, dois agentes ficaram feridos.

"Este homem, o perpetrador, atirou em nossos policiais do veículo quando bateu. Dois policiais foram baleados. Eles estão estáveis", disse Kirkpatrick em entrevista coletiva. Ainda segundo ela, o agressor garantiu que a maior quantidade de pessoas possível fosse atingida.

O Departamento de Polícia de Nova Orleans confirmou pelo menos 10 mortes.

"Estamos atendendo a um acidente com um grande número de vítimas, que envolve um veículo que se lançou sobre uma multidão em Canal e Bourbon Street. Há 30 feridos e dez mortos", informou em comunicado.

De acordo com as autoridades da cidade de Nova Orleans, os feridos foram encaminhados para cinco hospitais locais. Mais informações não foram confirmadas. Uma coletiva de imprensa foi marcada para esta quarta-feira (1º).