Victoria Rose é uma influenciadora americanaReprodução / Instagram

Publicado 02/01/2025 08:11

A influenciadora americana Victoria Rose admitiu, nas redes sociais, ter forjado o seu próprio sequestro porque estava "entediada". Enquanto passava férias na Nigéria, ela fez uma série de publicações no X se passando por uma pessoa que exigia uma quantia em dinheiro para sua libertação, mas depois, confessou que foi tudo uma "brincadeira" e se tornou alvo de críticas.

A postagem, já apagada das redes sociais, causou preocupação nos seus seguidores. "Eu sequestrei Vicky. Ela está comigo na Nigéria. Estou exigindo US$ 1 milhão (cerca de R$ 6,17 milhões) para sua libertação", afirmou o tweet, segundo o jornal britânico "Daily Mail".

No entanto, dias depois, no último domingo (29), ela abriu uma transmissão ao vivo no Instagram e revelou que estava mentindo. "Nós meio que nos empolgamos com a piada, sabe, nós só gostamos de nos divertir e brincar. Eu não bebo nem vou à balada, então é assim que encontro meu entretenimento", disse.

"Sabe, provavelmente não é a melhor maneira de fazer isso. Eu provavelmente leria a Bíblia ou algo assim. A Bíblia disse que rir é bom para a alma. Então eu estaria querendo rir, e é assim que eu acho isso engraçado", explicou.

A "brincadeira" de Rose, que possui mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram, gerou críticas de fãs. "Mentir sobre ter sido sequestrado é algo muito sujo!", afirmou um usuário das redes. "Achei que ela havia sido sequestrada... Quer saber? Deixando de seguir", escreveu uma mulher.

Victoria se manifestou com um pedido de desculpas no X, explicando a dinâmica da mentira e sugerindo que ela até poderia ganhar dinheiro por criar uma criptomoeda com a repercussão do caso.

"A brincadeira começou com a gente ligando para pessoas que eu conheço dos Estados Unidos. Então meu irmão dos EUA postou, e acabou em blogs. Depois, meu irmão dos EUA sugeriu que eu fizesse um tweet para continuar, dizendo que era uma boa brincadeira. Ele até mencionou que poderíamos ganhar dinheiro criando uma criptomoeda com base na brincadeira."