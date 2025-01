No ataque em Nova Orleans, além das vítimas fatais, dezenas ficaram feridas - AFP

Publicado 02/01/2025 08:35

No ataque em Nova Orleans, além das vítimas fatais, dezenas ficaram feridas. O FBI identificou o agressor como Shamsud Din Jabbar, um ex-militar de 42 anos residente no Texas. Ele era corretor de imóveis em Houston e foi especialista em informática no exército por 10 anos.

As autoridades afirmam que ele colidiu com o veículo, abriu fogo e foi morto em uma troca de tiros com a polícia. O suspeito publicou vídeos horas antes do ataque nos quais afirmava agir "inspirado" no Estado Islâmico, informou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Já em Las Vegas, uma pessoa morreu e sete ficaram feridas após a explosão de um Tesla Cybertruck em frente ao hotel de Trump. O veículo elétrico parou em frente à entrada envidraçada do Trump International Hotel antes de explodir.

Elon Musk, dono da Tesla, disse que a explosão foi "causada por fogos de artifícios muito grandes e/ou uma bomba", na caçamba do Cybertruck, acrescentando que "não está relacionada ao veículo por si só".

Segundo o magnata, "tanto este Cybertruck quanto a bomba suicida no F-150 em Nova Orleans foram alugados pela Turo. Talvez eles estejam relacionados de alguma forma".

"A polícia e a comunidade de inteligência estão investigando" a explosão de Las Vegas,"incluindo se há alguma possível conexão com o ataque em Nova Orleans", afirmou Biden em uma breve declaração.

"Ordenei à minha equipe que garantisse que todos os recursos fossem disponibilizados às autoridades policiais federais, estaduais e locais, para concluir a investigação em Nova Orleans rapidamente e garantir que não houvesse nenhuma ameaça remanescente ao povo americano", acrescentou.