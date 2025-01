Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol - AFP

Publicado 03/01/2025 08:59

Policiais e agentes anticorrupção da Coreia do Sul tentaram cumprir nesta sexta-feira (3) um mandado de prisão contra o presidente afastado Yoon Suk Yeol , no âmbito da investigação pela declaração de uma lei marcial, mas, segundo a agência Yonhap, foram confrontados por membros do "serviço de segurança" em sua residência e cancelaram a operação.O dirigente conservador, que mergulhou o país em uma grave crise ao declarar, pela primeira vez durante a democracia no país, uma lei marcial em 3 de dezembro, pode se tornar o primeiro presidente sul-coreano a ser preso ainda no cargo.Afastado de suas funções pela Assembleia Nacional e com seu impeachment nas mãos do Tribunal Constitucional, Yoon também pode ser acusado de "insurreição", um crime punível com prisão perpétua ou pena de morte.Investigadores do Escritório de Combate à Corrupção, responsável pelo caso, compareceram nesta sexta à residência de Yoon em Seul, onde ele está recluso desde que a Justiça emitiu esta semana um mandado de prisão contra ele.A equipe ficou inicialmente bloqueada por cerca de dez veículos na via de acesso. Finalmente conseguiu entrar na propriedade "subindo uma encosta", afirmou um funcionário do escritório em entrevista coletiva.Os cem agentes policiais e membros do Escritório de Combate à Corrupção encontraram então "mais de 200 pessoas com os braços entrelaçados para impedir a passagem", afirmou, acrescentando que houve "enfrentamentos menores e maiores".Após cerca de quarenta minutos de tenso confronto com os guarda-costas presidenciais, a equipe decidiu se retirar, temendo por sua segurança.A colaboração dos serviços de segurança do Yoon na investigação era incerta desde o começo. Nas últimas semanas, seus membros haviam bloqueado várias vezes as ordens de busca nas dependências presidenciais.Desde que se fechou na residência, Yoon prometeu enfrentar as autoridades que querem prendê-lo e interrogá-lo por ter declarado a lei marcial e enviado o Exército à Assembleia Nacional.Os advogados de Yoon argumentaram que a polícia não tinha o direito de intervir na residência presidencial, classificada como "instalação secreta de defesa".Um de seus advogados, Yoon Kap-keun, insistiu nesta sexta em que o mandado de prisão é "ilegal e inválido" e que, portanto, sua execução "é ilegítima". "Foram tomadas ações legais a respeito da execução ilegal do mandado", afirmou.