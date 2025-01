Ministro da Defesa de Israel, Israel Katz - AFP

Ministro da Defesa de Israel, Israel KatzAFP

Publicado 03/01/2025 11:18

O Exército israelense afirmou, nesta sexta-feira (3), que dois "projéteis" foram disparados em direção a Israel a partir do norte de Gaza, onde trava uma guerra há mais de um ano com o movimento islamista palestino Hamas. Além disso, mísseis vindos do Iêmen também foram interceptados.



"Dois projéteis penetraram em território israelense a partir do norte da Faixa de Gaza. Um deles caiu perto do kibutz de Nir Am e o segundo em uma área não habitada. Não foi reportado nenhum ferido", indicou em um comunicado.

Desde a semana passada, Israel tem anunciado regularmente que é alvo de disparos de foguetes vindos do norte do território palestino sitiado.



O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ameaçou na quarta-feira intensificar os ataques na Faixa de Gaza se o Hamas continuar a atacar Israel.



“Se o Hamas não libertar os reféns israelenses mantidos em Gaza em breve (...) e continuar disparando contra a população israelense, ele se expõe a ataques de uma intensidade que Gaza não vê há algum tempo”, disse ele.

Confronto com o Iêmen

O míssil foi interceptado durante a noite, após entrar no território israelense, informou o Exército, acrescentando que analisava informações sobre os destroços que caíram no centro do país, onde soaram sirenes de alerta.



Pouco depois, afirmou ter interceptado um drone lançado do Iêmen antes que entrasse em território israelense.



Os huthis, grupo paramilitar que atua no país, lançaram vários ataques com mísseis e drones contra Israel desde o início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada em 7 de outubro de 2023 por um ataque sem precedentes do movimento palestino Hamas.