Mulher deu à luz em banheiro de rodoviária no MéxicoReprodução/Redes Sociais

Publicado 03/01/2025 09:57

O que prometia ser um dia normal no terminal rodoviário de Tula, no estado de Hidalgo, no México, tornou-se um acontecimento inesquecível para a vida de uma mulher. Isso porque a jovem, da comunidade Michimaloya, deu à luz no banheiro do local.

A cena, ocorrida por volta das 9h30 (12h30 de Brasília) desta quinta-feira (2), foi repleta de confusão. Funcionários do terminal pediam ajuda para a realização do parto da mulher, enquanto agentes de segurança corriam para o banheiro.

Uma policial disse à "TV Azteca" que a mãe, que não teve a idade revelada, estava muito nervosa.

"A menina estava em situação de crise ou em estado de choque, não sabia o que fazer nem como agir. Informei imediatamente o serviço de emergência da Cruz Vermelha para nos apoiar".

A mulher chegou à Tula com a intenção de ir a um hospital da região, porém as dores do parto chegaram cedo e ela teve que iniciar o trabalho de parto imediatamente.

Uma equipe de paramédicos conseguiu chegar a tempo para auxiliar no trabalho de parto. As duas foram hospitalizadas e passam bem.