Livelsberger alugou um Cybertruck pelo aplicativo Turo e foi para Las Vegas, onde explodiu o veículoReprodução / Redes sociais

Publicado 03/01/2025 09:11 | Atualizado 03/01/2025 09:13

A mulher do soldado do Exército que explodiu um Tesla em frente ao Trump International Hotel, em Las Vegas , na última quarta-feira (1º), terminou o relacionamento com ele dias antes do ataque. Com essa informação, os agentes investigam se o motivo do atentado foi puramente pessoal e não político, como se considerava anteriormente.

Matthew Livelsberger, de 37 anos, discutiu com a mulher no dia seguinte ao Natal por causa de uma suposta infidelidade. Ela, com quem ele tem uma filha, afirmou saber da traição do marido. Após deixar o Colorado, Livelsberger alugou um Cybertruck pelo aplicativo Turo e foi para Las Vegas, onde explodiu o veículo no dia de Ano Novo.

O FBI estava investigando a possibilidade de o atentado ter sido motivado por questões políticas, por ter ocorrido em frente ao hotel de Donald Trump e dentro de um veículo fabricado pela empresa de Elon Musk, próximo ao republicano.

“Não nos passou despercebido que isso aconteceu em frente ao prédio Trump e um veículo Tesla foi usado”, disse Spencer Evans, o agente especial do FBI responsável.

Sete pessoas sofreram ferimentos leves na explosão, enquanto o corpo de Livelsberger foi completamente carbonizado. A identificação foi feita por meio de seu passaporte e de sua identidade do Exército, encontrados dentro do veículo. Matthew Livelsberger tirou a própria vida com um tiro na cabeça antes de detonar a bomba.

*Com informações do New York Post