Veículo pegando fogo após explosão em frente ao hotel - Reprodução/Internet

Publicado 01/01/2025 18:26 | Atualizado 01/01/2025 18:32

Um veículo pegou fogo e explodiu nesta quarta-feira, 1º, do lado de fora do saguão do hotel do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em Las Vegas, o Trump International Hotel Las Vegas.

A polícia de Las Vegas disse que está investigando o incêndio e a explosão, mas nem ela nem o Departamento de Bombeiros do Condado de Clark forneceram imediatamente mais detalhes. Uma porta-voz do condado disse em nota que o fogo estava na área de valet do hotel e foi reportado às 8h40 da manhã, horário local.

Eric Trump, um dos filhos do presidente eleito e vice-presidente executivo da Trump Organization, postou sobre o incêndio na rede social X. Ele elogiou o departamento de bombeiros e as forças da lei locais "pela resposta rápida e profissionalismo".

O hotel de 64 andares fica próximo da famosa Las Vegas Strip e do outro lado da rua do shopping Fashion Show Las Vegas.