Investigadores cercam caminhonete após ela ser jogada contra uma multidão de foliões de Ano Novo - AFP

Publicado 01/01/2025 13:14

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ligou nesta quarta-feira (1º) para a prefeita de Nova Orleans, LaToya Cantrell, para oferecer "total apoio federal", após um ataque mortal com uma caminhonete na icônica Bourbon Street, o qual deixou pelo menos 10 mortos Biden foi informado por autoridades do FBI e do Departamento de Segurança Interna sobre o que a Casa Branca chamou de um ataque "horrível".