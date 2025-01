O anel de metal tem aproximadamente 2,5 metros de diâmetro - Reprodução / X

Publicado 03/01/2025 09:44

Um grande anel de metal caiu na vila remota de Mukuku, no Quênia, leste da África, assustando moradores. O objeto pesa cerca de 500 kg e possui aproximadamente 2,5 metros de diâmetro, segundo a Agência Espacial do país, e pode ser uma parte de um foguete, conforme informações preliminares. Ninguém ficou ferido.

A agência agradeceu à resposta rápida dos habitantes locais, que alertaram imediatamente as autoridades após o impacto do detrito. O caso aconteceu por volta das 15h da última segunda-feira (30), segundo o jornal "The Indian Times".

Agora, os investigadores estão trabalhando para determinar a origem do anel, que pode ser um lixo espacial. "Avaliações preliminares indicam que o objeto é um anel de separação de um veículo de lançamento", afirmou a Agência Espacial do Quênia à "AFP".

Lixos espaciais são objetos não funcionais feitos pelo homem que estão em órbita no espaço e ocasionalmente, podem cair na Terra. Eles podem ser satélites extintos, pedaços de foguetes usados ou até partículas minúsculas de componentes como tinta.