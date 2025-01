Aeronave se chocou com telhado de galpão na Califórnia - Reprodução/X

Aeronave se chocou com telhado de galpão na CalifórniaReprodução/X

Publicado 03/01/2025 09:25

Duas pessoas morreram e 18 ficaram feridas depois que um avião de pequeno porte caiu nesta quinta-feira (2) no telhado de um galpão comercial no sul da Califórnia, informou a polícia.

O acidente ocorreu no começo da tarde em Fullerton, cidade situada cerca 40 quilômetros a sudeste de Los Angeles.

A aeronave caiu em um galpão usado por uma fábrica de móveis a menos de dois quilômetros do aeroporto municipal. Cerca de 100 pessoas foram evacuadas pela polícia, que isolou a área.

Imagens captadas por uma câmera de segurança nas proximidades e divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que a pequena aeronave se choca contra o telhado de uma estrutura comercial próxima a um aeroporto local, levantando uma bola de fogo e uma coluna de fumaça preta.

"Foi muito rápido", disse um trabalhador do galpão que se identificou como José em entrevista à televisão local KTLA.

"Tudo o que ouvimos foi um barulho forte, bum! E começamos a correr", comentou Jerome Cruz, que também estava no galpão, à emissora CBS. As autoridades ainda não informaram as identidades dos mortos.

"Dez indivíduos foram levados aos hospitais da região para serem tratados, e oito indivíduos foram atendidos e liberados no local", detalhou a polícia de Fullerton. Ainda são desconhecidas as causas do incidente, que está sendo investigado.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos reportou que o avião acidentado é um Van's Aircraft RV-10, modelo monomotor de quatro assentos. Outra pequena aeronave caiu nessa mesma área em novembro, deixando dois feridos.