Desde o fim de setembro, o Instituto Geofísico dos Estados Unidos (USGS) registrou mais de 67 tremores na região - Reprodução

Publicado 03/01/2025 17:47

Um tremor de magnitude 5,5 sacudiu nesta sexta-feira (3) o norte de Etiópia, onde um vulcão entrou em erupção após meses de aumento da atividade sísmica, indicaram um centro sismológico e veículos de imprensa locais.



Até o momento, não há registro de feridos.



O tremor ocorreu a cerca de dez quilômetros de profundidade às 20h01 locais (14h01 em Brasília), 55 quilômetros a noroeste da localidade de Asbe Teferi, perto da fronteira entre as regiões de Afar e Oromia, indicou o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo (CSEM).



Segundo a imprensa local, um vulcão entrou em erupção na região depois de meses de atividade sísmica.



Um funcionário local, Aden Bela, disse ao canal de televisão EBC que a erupção começou às 5h30 de sexta-feira (23h30 em Brasília de quinta-feira) na localidade de Segento, no distrito de Dulecha, região de Afar.



Segundo o funcionário, a fumaça parou de sair do vulcão, mas a lava segue fluindo.

Os animais de criação e os moradores tiveram que deixar o local, disse, sem dar números.



Desde o fim de setembro, o Instituto Geofísico dos Estados Unidos (USGS) registrou mais de 67 tremores na região, concentrados na região de Fantale, dentro do Vale do Rift etíope, informou o jornal Addis Standard.