Bombardeios israelenses deixam ao menos 30 mortos em Gaza; conversas por trégua são retomadas - Ibrahim Amro/AFP

Publicado 03/01/2025 16:45 | Atualizado 03/01/2025 16:46

Pelo menos 30 pessoas morreram nesta sexta-feira (3) em bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza, indicaram os socorristas do território palestino, palco há mais de um ano de uma guerra entre Israel e Hamas, que anunciou a retomada das negociações por um cessar-fogo. "É um dia difícil para os habitantes de Gaza devido aos bombardeios constantes de Israel", declarou à AFP o porta-voz da Defesa Civil do território, Mahmoud Basal.Segundo Basal, os socorristas encontraram "30 mortos", incluindo mulheres e crianças, e "mais de 150 feridos" após os bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza.O exército israelense anunciou que atingiu "cerca de 40 locais de reunião de terroristas do Hamas" nas últimas 24 horas e também destacou que vários desses alvos eram edifícios "que haviam sido usados anteriormente como escolas".Basal rejeitou a acusação e acusou as forças israelenses de cometerem "massacres com a desculpa de que militantes [do Hamas] estão no local".A guerra entre Israel e Hamas começou em 7 de outubro de 2023 e houve apenas uma semana de cessar-fogo no final de novembro daquele mesmo ano. Durante a trégua, reféns israelenses no cativeiro em Gaza foram libertados em troca de prisioneiros palestinos detidos em Israel.Ainda há uma leve esperança de que um outro cessar-fogo seja alcançado, após o movimento islâmico palestino anunciar nesta sexta a retomada das negociações indiretas entre os dois lados no Catar.As discussões se concentrarão em "garantir que um acordo conduza ao cessar total das hostilidades, à retirada das forças de ocupação da Faixa de Gaza, ao desenho de mecanismos de implementação [do acordo] e ao retorno das pessoas deslocadas aos seus lares", detalhou o Hamas.Israel ainda não reagiu a essas declarações. Tanto as autoridades israelenses quanto as do movimento islamista que governa Gaza se acusaram mutuamente de bloquear as últimas negociações de dezembro em Doha, mediadas por Catar, Estados Unidos e Egito.