França apreende mais de duas toneladas de cocaína em Le HavreReprodução X

Publicado 03/01/2025 17:49 | Atualizado 03/01/2025 17:51

Um trabalhador portuário de 22 anos e um caminhoneiro de 41 foram indiciados nesta sexta-feira (3) após o descobrimento, no dia 30 de dezembro, de mais de duas toneladas de cocaína em um contêiner no porto de Le Havre, no noroeste da França, anunciou a Justiça francesa.

O ministro francês do Interior, Bruno Retailleau, comemorou a apreensão na rede social X, afirmando que ela mostra que "a guerra contra o narcotráfico se intensifica dia após dia".

Entre janeiro e novembro de 2024, foram apreendidas quase 45 toneladas de cocaína, o dobro das apreensões de 2023, de acordo com dados da polícia francesa divulgados em novembro.

Durante os primeiros dez meses de 2024, os serviços franceses de combate ao narcotráfico apreenderam 44,8 toneladas de cocaína, em comparação com as 23,2 toneladas de todo o ano de 2023, segundo a mesma fonte.