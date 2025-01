579 animais foram mortos pela inalação de fumaça em um shopping nos Estados Unidos - Reprodução / Emissora WFAA

Publicado 04/01/2025 19:36

Um incêndio em um shopping em Dallas, no Texas, Estados Unidos, deixou mais de 500 animais mortos por inalação de fumaça. De acordo com as autoridades, os animais estavam em um pet shop localizado dentro do shopping.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Jason Evans, informou que uma grande quantidade de fumaça entrou no estabelecimento, intoxicando 579 animais. O incêndio, que aconteceu na manhã de sexta-feira (3), durou quase duas horas e precisou de mais de 45 bombeiros para conter o fogo.

Entre as vítimas estão galinhas, hamsters, cachorros, gatos e pássaros.

"Enquanto o pessoal da DFR fazia buscas e tentava resgatar, todos os animais da loja infelizmente morreram devido à inalação de fumaça", declarou Evans.

Ainda segundo o porta-voz, nenhuma pessoa ficou ferida no incêndio. A estrutura do shopping foi muito danificada, incluindo um telhado parcialmente desmoronado. As investigações continuam para saber a causa do incidente.