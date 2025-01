Luigi Mangione foi preso na Pensilvânia no início de dezembro de 2023 - AFP

Publicado 06/01/2025 11:47 | Atualizado 06/01/2025 11:49

De acordo com dois turistas alemães, identificados apenas como Paul e Max, Luigi teria optado por trocar um dia de praia por uma visita ao campo de tiro.

A dupla, que afirmou ter viajado bastante com Mangione pela Ásia, disse que ele era obcecado pelo livro "Hit Reverse: New Ideas From Old Books", do autor indiano Jash Dholani. O jovem teria comprado 400 cópias e ido até Mumbai para tentar fornecer seu feedback pessoal ao autor da obra.

A família Mangione é dona da Lorien Health Systems, uma rede de casas de repouso para idosos em Maryland, onde que Luigi foi voluntário em 2014.

* Com informações do New York Post