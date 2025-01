Gêmeas siamesas Abby e Brittany Hensel. Abby é casada com Josh Bowling - Reprodução / Instagram

Gêmeas siamesas Abby e Brittany Hensel. Abby é casada com Josh BowlingReprodução / Instagram

Publicado 06/01/2025 20:12

As irmãs siamesas Abby e Brittany Hensel, de 34 anos, usaram as redes sociais para explicar como seus corpos funcionam. As gêmeas, que vivem em Minnesota, nos Estados Unidos, são unidas pelo tronco e possuem duas cabeças. No TikTok, elas sanaram as dúvidas de seus seguidores sobre a anatomia do corpo que compartilham.

O vídeo explica que as irmãs têm seus próprios sistemas distintos da parte superior do corpo. Elas possuem duas cabeças, dois cérebros, duas medulas e dois corações, que fazem parte de um sistema circulatório compartilhado. Abby e Brittany têm dois pulmões cada, totalizando quatro. No entanto, os dois do centro são unidos em certo ponto.

Por mais que cada coração bombeie sangue independentemente, se um parar de funcionar, o outro será prejudicado por fazer parte do mesmo sistema. As ações de um podem afetar diretamente o outro.

Apesar de compartilharem o sistema circulatório, seus cérebros e medulas espinhais funcionam independentemente e controlam seus respectivos lados do corpo. Por exemplo, Abby movimenta o braço e a perna direita. Já Brittany é responsável pelo lado esquerdo.

Assim, atividades que demandem o uso dos dois lados do corpo, como digitar, dirigir ou segurar objetos, precisam de cooperação e comunicação constantes das duas, o que elas acabaram adquirindo ao longo dos anos.

Fome e saciedade são independentes

Além de cada uma possuir um cérebro, os estômagos e esôfagos também são separados. Com isto, as sensações de fome e saciedade são diferentes para cada. Apesar de terem a parte superior do sistema digestivo independentes, as gêmeas compartilham um único intestino delgado e grosso.

Outro órgão que é compartilhado entre as duas é o fígado. Como ele é maior que a média, consegue atender às necessidades de ambos os corpos. Apesar disto, cada uma possui uma vesícula biliar.

Irmãs compartilham órgãos reprodutores

As irmãs, que ganharam foco recentemente por terem anunciado que Abby se casou com o enfermeiro Josh Bowling, também compartilham um único conjunto de órgãos reprodutores. Elas possuem um útero, uma vagina e uma uretra.

Elas também compartilham apenas uma bexiga. No entanto, as gêmeas têm três rins, um no lado de Abby e dois no de Brittany. Por isto, elas possuem um sistema de filtragem de resíduos eficaz apesar do sistema urinário compartilhado. Todo o conjunto de órgãos inferior é abrigado por uma única pélvis, também maior que a média.