Risco que a gripe aviária supõe para a saúde pública continua sendo "baixo"José Cruz/Agência Brasil

Publicado 06/01/2025 19:07 | Atualizado 06/01/2025 19:08

Os Estados Unidos registraram a primeira morte humana relacionada com a gripe aviária no país, informaram autoridades sanitárias do estado da Louisiana nesta segunda-feira (6), que acrescentaram que o paciente era de idade avançada e sofria outras patologias.

O paciente, que tinha mais de 65 anos, tinha sido hospitalizado por uma doença respiratória e foi o primeiro caso sério de infecção humana pelo vírus H5N1 detectado nos Estados Unidos. Apesar deste óbito, o risco que a gripe aviária supõe para a saúde pública continua sendo "baixo", segundo as autoridades.