Santiago Penã, presidente do Paraguai - Javier Torres/AFP

Santiago Penã, presidente do ParaguaiJavier Torres/AFP

Publicado 06/01/2025 17:22 | Atualizado 06/01/2025 17:29

O Paraguai exigiu a saída do pessoal diplomático venezuelano do país depois que Caracas rompeu relações com Assunção pelo apoio do presidente Santiago Peña ao opositor Edmundo González Urrutia, que afirma ter vencido Nicolás Maduro nas eleições de julho, informou a Presidência nesta segunda-feira (6).

O governo paraguaio "exige que o embaixador Ricardo Capella e o pessoal diplomático acreditado no Paraguai abandonem o país nas próximas 48 horas", diz o comunicado, que "ratifica o firme e contundente apoio do Paraguai ao direito do povo venezuelano a viver em uma democracia".