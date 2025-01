Doença respiratória causa sintomas leves e nos casos mais graves leva a pneumonia - AFP

Doença respiratória causa sintomas leves e nos casos mais graves leva a pneumoniaAFP

Publicado 07/01/2025 14:37

O diretor regional para a Europa da Organização Mundial da Saúde (OMS), Hans Kluge, afirmou que o escritório do cartel na China está em contato com as autoridades locais de saúde para monitorar casos de metapneumovírus (HMPV) no país. Segundo documento divulgado pela OMS, a escala e a intensidade dos casos permanecem mais baixas do que há um ano, mas a doença tem marcado o inverno chinês.

Kluge ressaltou a importância de uma comunicação transparente e rápida sobre saúde pública em um mundo tão interligado e disse que, embora a preparação e a resposta a emergências sanitárias sejam vitais, também é igualmente importante obter informações de fontes confiáveis, para ajudar a combater a desinformação.

Segundo especialistas, o HMPV não é uma "nova ameaça" e é um vírus comum que circula no mundo há mais de 60 anos.

A doença respiratória causa sintomas leves e nos casos mais graves leva a pneumonia. Ainda não existem tratamentos ou vacinas.

De acordo com informações publicadas pelo The New York Times, autoridades chinesas reconheceram o aumento nos casos de HMPV, mas reforçaram que o vírus não representa uma grande preocupação.

O coronavírus, que causa a covid-19, era um patógeno novo e as pessoas não tinham respostas imunológicas a ele.