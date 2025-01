Rebecca foi atacada por porcos de seu vizinho em Ohio, nos Estados Unidos - Reprodução / FreeImages

Rebecca foi atacada por porcos de seu vizinho em Ohio, nos Estados UnidosReprodução / FreeImages

Publicado 08/01/2025 11:35

Uma idosa de 75 anos morreu após ter sido atacada e parcialmente devorada pelos porcos de seu vizinho em Ohio, nos Estados Unidos. De acordo com o jornal The Columbus Dispatch, Rebecca Westergaard foi encontrada morta em sua propriedade depois de uma ligação de sua sobrinha para saber se a tia estava bem.

Rebecca, que morava sozinha, deveria buscar a sobrinha na manhã do dia 25 de dezembro, no Natal, porém não apareceu. Segundo as autoridades, ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo da mulher com marcas de ataque de um par de porcos que estava na propriedade. Os animais pertenciam a um vizinho da idosa.

O chefe de polícia de Pataskala, Bruce Brooks, classificou o incidente como uma "situação horrível", mas afirmou que não poderia fornecer mais informações até a conclusão das investigações. "Uma autópsia está em andamento para determinar a causa da morte", acrescentou Brooks.

Ainda não se sabe o que acontecerá com os porcos envolvidos no ataque, já que a legislação de Ohio não especifica como lidar com o comportamento agressivo de animais de fazenda. Em casos envolvendo cachorros de estimação que matem alguém, o estado determina que eles sejam sacrificados.