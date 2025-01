Incêndios em Los Angeles deixam mortos, feridos e evacuados - AFP

Incêndios em Los Angeles deixam mortos, feridos e evacuados AFP

Publicado 09/01/2025 10:19

O número de mortos pelos incêndios florestais na área de Los Angeles, nos Estados Unidos, aumentou para cinco, informou a porta-voz do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles na noite da quarta-feira, 8. Com mais de mil construções consumidas pelas chamas, o presidente dos EUA, Joe Biden, assinou um decreto que reconhece a situação na Califórnia como um desastre de grandes proporções.

Cerca de 100 mil pessoas tiveram de deixar suas casas e o fogo avança para o centro de Los Angeles.

"Minha equipe já forneceu suporte de previsão do tempo 24 horas por dia, 7 dias por semana, enviou 5 aviões-tanque e 10 helicópteros de combate a incêndios, posicionou dezenas de caminhões de bombeiros, aprovou subsídios para reembolsar custos de combate a incêndios e aprovei a solicitação do governador Newsom para uma Declaração de Grande Desastre", escreveu Biden no X.

Ele estava na área de Los Angeles para um evento na terça-feira que a Casa Branca posteriormente adiou por causa dos incêndios e depois iniciou viagem de volta para Washington.

A Casa Branca disse que o presidente e a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, discutiram as últimas atualizações por telefone enquanto Biden voava de volta.

As fatalidades foram registradas no incêndio Eaton, em Altadena, subúrbio ao norte de Los Angeles, onde as chamas já consomem mais de 4.280 hectares.

Múltiplos incêndios foram declarados na região, assolada por ventos poderosos, nas últimas 24 horas, aumentando de tamanho à medida que as chamas ardiam sem controle, alimentadas por rajadas de vento poderosas.

Os ventos e um suprimento de água cada vez menor atrapalhavam os esforços dos bombeiros para impedir a destruição.

O primeiro deles começou na manhã de terça-feira em Pacific Palisades, um bairro luxuoso de Los Angeles onde muitos famosos vivem. Na região, as chamas consumiram mais de mil estruturas e cerca de 6.390 hectares, informaram as autoridades, tornando o incêndio o mais destrutivo da história da cidade de Los Angeles, superando o Sayre Fire, em novembro de 2008, que destruiu 604 estruturas em Sylmar, o subúrbio mais ao norte da cidade.

Moradores deixaram seus lares às pressas, devido à voracidade dos incêndios florestais. Dezenas de milhares de pessoas estão desabrigadas e 1,5 milhão de clientes estavam sem energia. Mais de 100 mil pessoas estavam sob ordens de evacuação obrigatória na área de Los Angeles.